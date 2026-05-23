Трамп заявил, что в целом согласовал соглашение с Ираном
Стороны занимаются согласованием финальных аспектов соглашения
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласовано.
"Соглашение в значительной мере согласовано в ходе переговоров и подлежит окончательному согласованию между США, Ираном и различными другими странами", - написал американский лидер в соцсети Truth Social, упомянув среди таких стран Саудовскую Аравию, Катар и Пакистан.
Он отметил, что в настоящее время стороны ведут обсуждение завершающих аспектов сделки.
"В настоящее время обсуждаются финальные аспекты и детали соглашения, вскоре о них будет объявлено", - указал Трамп.
По его словам, помимо ряда других пунктов, в рамках соглашения будет открыт Ормузский пролив.
"В дополнение ко многим другим элементам соглашения, Ормузский пролив будет открыт", - подчеркнул президент США.
Он пояснил, что речь идет о меморандуме. Пока неясно, какие из спорных аспектов между США Ираном в нем оговорены.