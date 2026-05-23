Поиск

Тегеран согласовал с Исламабадом меморандум, открывающий путь для прекращения войны с США

Тегеран согласовал с Исламабадом меморандум, открывающий путь для прекращения войны с США
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Иран согласовал с Пакистаном меморандум о взаимопонимании, касающийся путей окончания конфликта с США, теперь в Тегеране будут ждать ответа США, сообщил в субботу в эфире телеканала Al Jazeera неназванный представитель иранских властей.

По его словам, меморандум подразумевает окончание войны, снятие блокады, открытие Ормузского пролива и отвод американских сил из зоны Персидского залива.

В текст не включены вопросы, связанные с ядерной программой Ирана. К их обсуждению Тегеран готов вернуться через 30 дней.

"Иран не пойдет на какие-либо другие уступки", - отметил собеседник Al Jazeera.

Представитель Пакистана - страны, выступающей посредником в урегулировании конфликта между США и Ираном, теперь должен будет представить иранские предложения американской стороне.

Хроника 28 февраля – 23 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Пакистан Ормузский пролив Персидский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госсекретарь США ждет хороших новостей по ситуации вокруг Ирана

В Тегеране заявили о сближении позиций с Вашингтоном

Тегеран согласовал с Исламабадом меморандум, открывающий путь для прекращения войны с США

 Тегеран согласовал с Исламабадом меморандум, открывающий путь для прекращения войны с США

Пентагон опубликовал новую серию ранее секретных данных об НЛО

 Пентагон опубликовал новую серию ранее секретных данных об НЛО

Красный Крест сообщил о смерти троих волонтеров в ДР Конго в самом начале вспышки Эболы

В Латвии в озеро упал и взорвался беспилотник

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Лукашенко заявил, что для Белоруссии главное - сохранить мирное небо над страной

 Лукашенко заявил, что для Белоруссии главное - сохранить мирное небо над страной

Лавров заявил, что Запад пытается втянуть Армению в ошибочную логику

Временно остановлено движение всех поездов на территории Сербии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2292 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9543 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов