Тегеран согласовал с Исламабадом меморандум, открывающий путь для прекращения войны с США

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Иран согласовал с Пакистаном меморандум о взаимопонимании, касающийся путей окончания конфликта с США, теперь в Тегеране будут ждать ответа США, сообщил в субботу в эфире телеканала Al Jazeera неназванный представитель иранских властей.

По его словам, меморандум подразумевает окончание войны, снятие блокады, открытие Ормузского пролива и отвод американских сил из зоны Персидского залива.

В текст не включены вопросы, связанные с ядерной программой Ирана. К их обсуждению Тегеран готов вернуться через 30 дней.

"Иран не пойдет на какие-либо другие уступки", - отметил собеседник Al Jazeera.

Представитель Пакистана - страны, выступающей посредником в урегулировании конфликта между США и Ираном, теперь должен будет представить иранские предложения американской стороне.