Поиск

Трамп намерен до воскресенья решить, как дальше действовать с Ираном

Трамп намерен до воскресенья решить, как дальше действовать с Ираном
Фото: Roberto Schmidt/Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу сказал, что, вероятно, до воскресенья примет решение о последующих действиях в отношении Ирана, пишет портал Axios.

"Президент Трамп заявил Axios в субботу, что он проведет встречу с переговорщиками позже сегодня, чтобы обсудить недавнее предложение Ирана, и что он, вероятно, решит к воскресенью, будет ли он продолжать военные действия", - говорится в сообщении.

Он заявил, что шансы на заключение сделки с Ираном "50 на 50". Трамп добавил, что либо сторонам удастся достичь "хорошего соглашения", либо он "разнесет Иран в пух и прах".

Хроника 28 февраля – 23 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп намерен до воскресенья решить, как дальше действовать с Ираном

 Трамп намерен до воскресенья решить, как дальше действовать с Ираном

Британское авиашоу RIAT отменено из-за использования его базы для атак США на Ирана

 Британское авиашоу RIAT отменено из-за использования его базы для атак США на Ирана

Госсекретарь США ждет хороших новостей по ситуации вокруг Ирана

В Тегеране заявили о сближении позиций с Вашингтоном

Тегеран согласовал с Исламабадом меморандум, открывающий путь для прекращения войны с США

 Тегеран согласовал с Исламабадом меморандум, открывающий путь для прекращения войны с США

Пентагон опубликовал новую серию ранее секретных данных об НЛО

 Пентагон опубликовал новую серию ранее секретных данных об НЛО

Красный Крест сообщил о смерти троих волонтеров в ДР Конго в самом начале вспышки Эболы

В Латвии в озеро упал и взорвался беспилотник

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Лукашенко заявил, что для Белоруссии главное - сохранить мирное небо над страной

 Лукашенко заявил, что для Белоруссии главное - сохранить мирное небо над страной
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2295 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9544 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов