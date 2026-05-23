Трамп намерен до воскресенья решить, как дальше действовать с Ираном

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу сказал, что, вероятно, до воскресенья примет решение о последующих действиях в отношении Ирана, пишет портал Axios.

"Президент Трамп заявил Axios в субботу, что он проведет встречу с переговорщиками позже сегодня, чтобы обсудить недавнее предложение Ирана, и что он, вероятно, решит к воскресенью, будет ли он продолжать военные действия", - говорится в сообщении.

Он заявил, что шансы на заключение сделки с Ираном "50 на 50". Трамп добавил, что либо сторонам удастся достичь "хорошего соглашения", либо он "разнесет Иран в пух и прах".