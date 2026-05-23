В Сербии и Испании прошли акции протеста против властей

Акция протеста в Мадриде против премьер-министра Испании Педро Санчеса Фото: Diego Radames/Anadolu via Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Несколько десятков тысяч человек приняли участие в акциях протеста в Белграде в субботу, сообщает Associated Press.

Согласно информации агентства, подавляющую часть участников составляла молодежь, у многих были футболки и транспаранты с девизом оппозиционного молодежного движения: "Студенты побеждают".

Отмечается, что студенты в Сербии начали активно выходить на улицы сербских городов, критикуя коррупцию и требуя привлечения к ответственности виновных в обрушении навеса на железнодорожной станции Нови-Сад в 2024 году, когда погибли 16 человек.

Сербская железнодорожная компания в субботу на фоне акций протеста отменила все поезда в Белград и из него.

В субботу антиправительственные акции прошли и в Испании. Тысячи человек вышли на улицы Мадрида, требуя отставки премьера Педро Санчеса, которого протестующие обвиняют в коррупции.

По данным организаторов, в акциях приняли участие около 120 тыс. человек, по оценкам местных властей - 40 тыс.

Собравшиеся держали в руках флаги Испании и скандировали лозунг: "За коррупцию нужно платить. Никакого иммунитета от судебного преследования. Отставка и выборы сейчас же!".

Европейские СМИ отмечают, что в скором времени брат премьера Испании предстанет перед судом по делу о злоупотреблении властью, а супруга Санчеса находится под следствием по делу о коррупции. Ранее Санчес заявлял, что все эти разбирательства против членов его семьи являются политически мотивированными.