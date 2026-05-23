Поиск

В Сербии и Испании прошли акции протеста против властей

В Сербии и Испании прошли акции протеста против властей
Акция протеста в Мадриде против премьер-министра Испании Педро Санчеса
Фото: Diego Radames/Anadolu via Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Несколько десятков тысяч человек приняли участие в акциях протеста в Белграде в субботу, сообщает Associated Press.

Согласно информации агентства, подавляющую часть участников составляла молодежь, у многих были футболки и транспаранты с девизом оппозиционного молодежного движения: "Студенты побеждают".

Отмечается, что студенты в Сербии начали активно выходить на улицы сербских городов, критикуя коррупцию и требуя привлечения к ответственности виновных в обрушении навеса на железнодорожной станции Нови-Сад в 2024 году, когда погибли 16 человек.

Сербская железнодорожная компания в субботу на фоне акций протеста отменила все поезда в Белград и из него.

В субботу антиправительственные акции прошли и в Испании. Тысячи человек вышли на улицы Мадрида, требуя отставки премьера Педро Санчеса, которого протестующие обвиняют в коррупции.

По данным организаторов, в акциях приняли участие около 120 тыс. человек, по оценкам местных властей - 40 тыс.

Собравшиеся держали в руках флаги Испании и скандировали лозунг: "За коррупцию нужно платить. Никакого иммунитета от судебного преследования. Отставка и выборы сейчас же!".

Европейские СМИ отмечают, что в скором времени брат премьера Испании предстанет перед судом по делу о злоупотреблении властью, а супруга Санчеса находится под следствием по делу о коррупции. Ранее Санчес заявлял, что все эти разбирательства против членов его семьи являются политически мотивированными.

Белград Мадрид Испания Сербия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Сербии и Испании прошли акции протеста против властей

 В Сербии и Испании прошли акции протеста против властей

Что произошло за день: суббота, 23 мая

Трамп намерен до воскресенья решить, как дальше действовать с Ираном

 Трамп намерен до воскресенья решить, как дальше действовать с Ираном

Британское авиашоу RIAT отменено из-за использования его базы для атак США на Ирана

 Британское авиашоу RIAT отменено из-за использования его базы для атак США на Ирана

Госсекретарь США ждет хороших новостей по ситуации вокруг Ирана

В Тегеране заявили о сближении позиций с Вашингтоном

Тегеран согласовал с Исламабадом меморандум, открывающий путь для прекращения войны с США

 Тегеран согласовал с Исламабадом меморандум, открывающий путь для прекращения войны с США

Пентагон опубликовал новую серию ранее секретных данных об НЛО

 Пентагон опубликовал новую серию ранее секретных данных об НЛО

Красный Крест сообщил о смерти троих волонтеров в ДР Конго в самом начале вспышки Эболы

В Латвии в озеро упал и взорвался беспилотник
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9544 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2296 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов