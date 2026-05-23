Госсекретарь США ждет хороших новостей по ситуации вокруг Ирана

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в субботу о возможности скорого достижения соглашения с Ираном об окончании конфликта.

"На переговорах с Ираном есть умеренный прогресс, но не стоит переоценивать его. Остается еще много работы", - сказал он журналистам в Дели.

"Есть шанс на то, что позже сегодня, завтра или через пару дней нам будет, что сообщить", - добавил Рубио.

При этом он выразил надежду на то, что "новости будут хорошими".

Ранее в субботу в Тегеране также заявили о том, что за последнее время Ирану и США удалось сблизить позиции.

Хроника 28 февраля – 23 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Марко Рубио
