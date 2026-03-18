Одна россиянка погибла, 11 пострадали в результате ДТП на Пхукете

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП на Пхукете. Одна россиянка погибла, 11 граждан РФ получили травмы, сообщает тайское издание Khaosod. Авария произошла ранним утром 18 марта, когда группа направлялась на экскурсию на Симиланские острова.

По данным газеты, микроавтобус перевозил 12 российских туристов. Около 04:00 по местному времени (00:00 по Москве) водитель потерял управление, и автомобиль врезался в опору линии электропередачи.

В результате столкновения одна пассажирка скончалась на месте, остальные получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие больницы.

Полиция Пхукета начала расследование обстоятельств аварии. Водитель сообщил, что потерял управление после того, как впереди идущий грузовик резко затормозил, и он попытался избежать столкновения. По данным Khaosod, удар был достаточно сильным, чтобы повредить переднюю часть микроавтобуса и выбить стекла.

Иран мстит Израилю за смерть Лариджани новой волной ударов

Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 18 марта составит 140,9 руб./т

Трамп не видит причин опасаться "второго Вьетнама" в случае с Ираном

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });