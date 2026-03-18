Что случилось этой ночью: среда, 18 марта

Иран подтвердил гибель Лариджани и начал новую волну ударов по Израилю, беспилотники атаковали Краснодар, умер католикос-патриарх Грузии Илия II

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Власти Ирана подтвердили гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, заявив, что он "принял мученическую смерть". Похороны состоятся в среду утром в Тегеране.

- КСИР объявил о новой волне ударов по Израилю в качестве мести за гибель Лариджани. По району близ Тель-Авива были выпущены ракеты с разделяющейся боевой частью "Хоррамшахр-4" и "Квадр".

- В Краснодаре в результате атаки БПЛА погиб один человек, повреждены три многоквартирных дома, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

- "Росатом" приступил к подготовке третьего этапа эвакуации сотрудников АЭС "Бушер" в Иране. По словам главы госкорпорации Алексея Лихачева, сейчас там находятся около 480 россиян. Накануне станция подверглась обстрелу, о повреждениях и пострадавших не сообщалось. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить риск ядерной аварии.

- США нанесли удары по укрепленным ракетным объектам Ирана на берегу Ормузского пролива, сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

- Одна гражданка России погибла, еще 11 человек получили ранения в результате аварии с микроавтобусом на Пхукете.

- Католикос-патриарх Грузии Илия II скончался в клинике в Тбилиси в возрасте 93 лет. В стране объявлен национальный траур.

