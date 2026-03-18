Европейские рынки акций завершили в плюсе вторую сессию подряд

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы ведущих стран Западной Европы выросли во вторник, завершив в плюсе вторую сессию подряд.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,67% - до 602,45 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,83%, германский DAX - 0,71%, французский CAC 40 - 0,49%, итальянский FTSE MIB - 1,22%, испанский IBEX 35 - 0,92%.

Участники рынка продолжали следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая последствия резкого подорожания нефти из-за эскалации американо-иранского конфликта для экономики и инфляции.

Военные действия в регионе продолжаются уже третью неделю, и признаков их завершения по-прежнему не видно. Ормузский пролив, обслуживающий порядка 20% мировых нефтяных потоков, остается фактически закрытым, несмотря на сообщения о том, что танкеры начинают понемногу по нему проходить.

События на Ближнем Востоке и повышенная неопределенность, порождаемая конфликтом, вероятно, станут одной из ключевых тем обсуждения на заседаниях Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые завершатся в ближайший четверг.

Инвесторы не ожидают от регуляторов изменения процентных ставок, и особый интерес для них будут представлять оценки экономических перспектив и сигналы относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

Как показали опубликованные во вторник данные, индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в марте рухнул до минус 0,5 пункта с 58,3 пункта в феврале. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение до 39 пунктов. В последний раз отрицательное значение индикатора фиксировалось в апреле 2025 года.

В еврозоне индекс экономических ожиданий упал до минус 8,5 пункта с 39,4 пункта месяцем ранее, также обновив минимум с апреля прошлого года. Прогноз аналитиков для этого показателя составлял 24 пункта.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стала французская биотехнологическая Sartorius Stedim Biotech (+8,9%). Заметно подорожали также бумаги Sartorius AG (+7,9%), Gerresheimer (+6,6%), Neste (+5,9%), Thyssenkrupp (+5,5%), Zealand Pharma (+5,1%) и Orlen (+5%).

Самые большие потери понес итальянский производитель слуховых аппаратов Amplifon (-10,6%), объявивший накануне о покупке конкурирующей GN Store Nord за $2,6 млрд. Стоимость акций Universal Music Group упала на 4,6%, Indra Sistemas - на 4,2%, SEB - на 3,8%, SSAB и Avolta - на 3,7%, Reply - на 3%.

Нарастили капитализацию европейские нефтяные компании, в том числе Equinor - на 2%, BP Plc - на 2,2%, Shell - на 1,8%, TotalEnergies - на 2,9%.

Рыночная стоимость германского издательства Springer Nature подскочила на 12,8% благодаря позитивному прогнозу на 2026 год.

Котировки бумаг оператора аэропортов Fraport AG выросли на 5,9% после его сильной годовой отчетности.

Акции французской Kering, владеющей известными модными брендами, подешевели на 0,8%. Ранее компания сообщила о планируемом изменении организационной структуры.

На торгах в Лондоне уверенный подъем показали Airtel Africa (+5,4%), Standard Chartered (+3,5%) и 3i Group (+2,9%), во Франкфурте - Hannover Rе (+4%), E.ON (+3,2%) и Brenntag SE (+2,6%), в Париже - Stellantis (+2,9%), AXA (+2%) и Engie (+1,7%).