The Telegraph узнала о рекомендации США Эмиратам захватить иранский остров в Персидском заливе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Представители администрации президента США Дональда Трампа призывают Объединенные Арабские Эмираты активнее участвовать в конфликте с Ираном и даже предложили им захватить один из иранских островов в Персидском заливе, сообщила газета The Telegraph со ссылкой информированные источники.

По их данным, в частности, окружение Трампа рекомендовало Эмиратам взять под свой контроль остров Лаван, который был подвергнут тайным ударам ВВС ОАЭ в начале апреля. Удары были нанесены по крупному нефтеперерабатывающему заводу, они на несколько месяцев вывели из строя большую часть мощностей объекта.

Как отмечает издание, эти призывы США к активизации роли ОАЭ звучат на фоне возросшей решимости Эмиратов противостоять иранской агрессии и укрепления их связей с Израилем.

С начала военной операции США и Израиля против Ирана Эмираты приняли на себя основной удар ответных мер Тегерана. Применение Ираном более чем 2,8 тыс. ракет и беспилотников против ОАЭ стало переломным моментом, заставив страну пересмотреть свою обороноспособность, а также задуматься о более активном взаимодействии со своими союзниками, указывает газета.