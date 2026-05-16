Военные Израиля заявили о ликвидации командующего военного крыла движения ХАМАС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу заявили, что смогли ликвидировать главу военного крыла движения ХАМАС - "Иззеддина аль-Кассама" - Изз ад-Дина аль-Хаддада.

"Представитель ЦАХАЛ вместе с представителем Службы общей безопасности "Шин-Бет" подтвердили физическое устранение командующего военного крыла при ударе по сектору Газа", - передает Ynet.

Официального подтверждения гибели аль-Хаддада со стороны ХАМАС пока не поступало.

Между тем, по данным западных СМИ, в мечетях в секторе Газа объявили о смерти аль-Хаддада. В анклаве готовят похоронную процессию в связи с гибелью этого члена ХАМАС.

СМИ напоминают, что накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава израильского Минобороны Исраэль Кац объявили об ударе по месту, где находился аль-Хаддад. Израильские руководители отметили, что он стоял за организацией нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Аль-Хаддад занял пост после того, как Израиль в мае 2025 года ликвидировал его предшественника Мухаммеда Синвара.

СМИ отмечают, что опосредованные переговоры Израиля и ХАМАС по окончанию конфликта в анклаве продолжают пробуксовывать. После начала перемирия США и Израиля с Ираном ЦАХАЛ за последние недели активизировала удары по Газе.