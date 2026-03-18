Поиск

Туркменистан организовал круглосуточный транзитный коридор для выезда иностранцев из Ирана

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Туркменистане организовали круглосуточный транзитный коридор для иностранных граждан, прибывающих из Ирана, на фоне ограничений авиасообщения, сообщил новостной портал Гостелерадио Туркменистана.

В рамках гуманитарной миссии запланирован выезд более 500 человек. На текущий момент государственную границу уже пересекли около 300 граждан из 16 стран, в том числе России, государств Центральной Азии, Турции, Саудовской Аравии, Германии и Финляндии. Наибольшее число эвакуированных - 113 человек - составили граждане КНР.

Основным узлом эвакуации стал город Серахс на юго-востоке страны, где для ускорения процедур задействованы четыре дополнительных контрольно-пропускных пункта.

Особый логистический режим действует на КПП "Фарап": он ориентирован на граждан Узбекистана и Таджикистана, которые следуют домой специальным железнодорожным маршрутом "Ашхабад - Туркменабат".

На местах в круглосуточном режиме работают волонтеры, переводчики и медперсонал. Прибывающим оказывают помощь в оформлении документов, обеспечивают питанием, отдыхом и связью с дипломатическими миссиями.

Несмотря на возросшую нагрузку, все международные пункты пропуска на границе Туркменистана продолжают функционировать в штатном режиме, отмечает издание.

Ашхабад Иран Туркменистан Серахс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });