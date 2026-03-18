ВВС Израиля поразили штабы иранских ракетных войск и сил безопасности КСИР

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Самолеты израильских ВВС нанесли удары по штабам иранских ракетных войск и сил безопасности Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщила в среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ходе операции, проведенной накануне, был также уничтожен центр технического обслуживания сил внутренней безопасности.

Кроме того, военные сообщили, что в ходе серии ударов были поражены несколько иранских систем ПВО, "чтобы расширить превосходство израильских ВВС в небе над Ираном".