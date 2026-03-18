Иран мстит Израилю за смерть Лариджани новой волной ударов

Последствия удара ракетного удара Ирана
Фото: Erik Marmor/Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Тегеран в ночь на среду начал новую волну ударов по Израилю, подчеркивая, что мстит за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

"Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о (...) волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за смерть мученика Ирана Лариджани", - передает Press-TV.

Операция Израиля и США против Ирана

В распространенном иранскими государственными СМИ заявлении КСИР также отмечается, что в ходе атаки выпущены ракеты с разделяющейся боевой частью "Хоррамшахр-4" и "Квадр", нацеленные на район близ Тель-Авива.

По сообщению агентства Fars, в КСИР уточнили, что иранские ракеты "успешно поразили более 100 военных целей и объектов безопасности" в центре Израиля.

Между тем израильский Channel 12 сообщает, что по меньшей мере четыре объекта в Кафр-Касеме в центре страны повреждены в результате последнего ракетного удара со стороны Ирана. Сообщается также о двух погибших от осколочных ранений в соседнем Рамат-Гане.

Ранее власти Ирана официально объявили о гибели Лариджани. Его похороны пройдут в среду в Тегеране.

Израильские власти заявляли, что ликвидировали Лариджани в ходе удара.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали отомстить за смерть Лариджани.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана считался одним из наиболее влиятельных руководителей страны. Некоторые СМИ полагали, что в последние месяцы именно он де-факто решал наиболее актуальные для страны вопросы.

Военная операция США и Израиля в Иране

Последствия израильского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Тегеране
Хроника 28 февраля – 18 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран КСИР Тегеран Тель-Авив
Одна россиянка погибла, 11 пострадали в результате ДТП на Пхукете

Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

 Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 18 марта составит 140,9 руб./т

 Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 18 марта составит 140,9 руб./т

Скончался католикос-патриарх Грузии Илия Второй

Иран сообщил о попадании снаряда по территории АЭС "Бушер"

Трамп не видит причин опасаться "второго Вьетнама" в случае с Ираном

 Трамп не видит причин опасаться "второго Вьетнама" в случае с Ираном

Трамп снова пообещал обрушение цен на нефть после завершения операции на Ближнем Востоке

Испания высвободит 11,5 млн баррелей нефти из стратегических запасов

Авиакомпании РФ отменили рейсы в Израиль до конца марта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 838 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8705 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
