Иран мстит Израилю за смерть Лариджани новой волной ударов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Тегеран в ночь на среду начал новую волну ударов по Израилю, подчеркивая, что мстит за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

"Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о (...) волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за смерть мученика Ирана Лариджани", - передает Press-TV.

В распространенном иранскими государственными СМИ заявлении КСИР также отмечается, что в ходе атаки выпущены ракеты с разделяющейся боевой частью "Хоррамшахр-4" и "Квадр", нацеленные на район близ Тель-Авива.

По сообщению агентства Fars, в КСИР уточнили, что иранские ракеты "успешно поразили более 100 военных целей и объектов безопасности" в центре Израиля.

Между тем израильский Channel 12 сообщает, что по меньшей мере четыре объекта в Кафр-Касеме в центре страны повреждены в результате последнего ракетного удара со стороны Ирана. Сообщается также о двух погибших от осколочных ранений в соседнем Рамат-Гане.

Ранее власти Ирана официально объявили о гибели Лариджани. Его похороны пройдут в среду в Тегеране.

Израильские власти заявляли, что ликвидировали Лариджани в ходе удара.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали отомстить за смерть Лариджани.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана считался одним из наиболее влиятельных руководителей страны. Некоторые СМИ полагали, что в последние месяцы именно он де-факто решал наиболее актуальные для страны вопросы.