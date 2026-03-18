Уголовное дело возбуждено после массовой драки подростков в Махачкале

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Следователи завели уголовное дело в связи с массовой дракой несовершеннолетних в Махачкале, пострадал один из подростков, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Дагестану в среду.

По версии следствия, вечером 16 марта группа несовершеннолетних спровоцировала массовую драку в общественном месте. Сообщается, что один человек получил травмы.

Дело расследуется по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия).