Сенат США утвердил Кевина Уорша главой ФРС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сенат США в среду утвердил кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС), сообщают американские СМИ.

"За" проголосовали 54 сенатора, "против" - 45.

В конце апреля его кандидатуру одобрил банковский комитет верхней палаты конгресса США.

Срок полномочий главы ФРС - четыре года.

Уорш был членом совета управляющих ФРС в период с 2006 по 2011 год, при этом он вошел в совет в возрасте 35 лет, став на тот момент самым молодым членом руководства регулятора. В ту пору он нередко выступал за высокие процентные ставки для сдерживания инфляции, однако в последнее время Уорш поддержал призывы президента США Дональда Трампа к смягчению денежно-кредитной политики.

