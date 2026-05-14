Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 14 мая остаются нулевыми

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Ставки пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы с 14 мая четвертую неделю подряд находятся на нулевом уровне, сообщает Минсельхоз.

Они будут действовать по 19 мая включительно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $230,7 за тонну пшеницы ($234,6 за предыдущий период), $221,9 - за тонну ячменя ($224,1), $220 - за тонну кукурузы ($220,3).

РФ ввела механизм зернового демпфера с 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.