Поиск

Глава МИД Ирана пригрозил странам, вступающим в сговор с Израилем

Заявление Аракчи прозвучало на фоне сообщений о тайном визите Нетаньяху в ОАЭ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил об ответственности государств, "вступающих в сговор" с Израилем.

"Вражда с великим народом Ирана - глупая авантюра. Сговор с Израилем при этом непростителен. Те, кто вступает в сговор с Израилем с целью посеять раскол, будут привлечены к ответственности", - написал Аракчи в соцсети X.

В миреCNN сообщил о попытках Нетаньяху узнать детали плана США по ИрануЧитать подробнее

По его словам, "Нетаньяху теперь публично раскрыл то, что иранские службы безопасности давным-давно передали нашему руководству".

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что он совершил тайный визит в ОАЭ и встретился с президентом Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Заидом.

Отмечается, что этот визит стал "историческим прорывом" в отношениях между двумя странами. В офисе Нетаньяху не уточнили, когда именно состоялся визит.

Тем временем источники телеканала CBS News сообщили, что встреча состоялась в конце марта.

Между тем в ОАЭ опровергли информацию о визите Нетаньяху.

"Объединенные Арабские Эмираты опровергают все распространяющиеся сообщения о визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ОАЭ или любого израильского военного окружения на территории ОАЭ", - говорится в сообщении министерства иностранных дел Эмиратов.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что отношения ОАЭ и Израиля "кристально чисты и были установлены в рамках четких рамок, определенных соглашениями Авраама, что означает, что они не осуществляются по тайным каналам".

"Соответственно, любые претензии, касающиеся необъявленных визитов или нераскрытых договоренностей, являются полностью необоснованными, если только соответствующие власти ОАЭ официально не объявят об этом", - говорится в заявлении.

Сообщения о визите Нетаньяху появились на фоне публикаций о тайных ударах ОАЭ по целям в Иране.

Так, в понедельник The Wall Street Journal сообщила, что Объединенные Арабские Эмираты тайно наносили удары по целям в Иране, в том числе по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван в Персидском заливе.

По данным журналистов, удары по иранским объектам наносили истребители ВВС Эмиратов.

Хроника 28 февраля – 14 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Аббас Аракчи Иран Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МИД Ирана пригрозил странам, вступающим в сговор с Израилем

Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 14 мая остаются нулевыми

 Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 14 мая остаются нулевыми

Сенат США утвердил Кевина Уорша главой ФРС

 Сенат США утвердил Кевина Уорша главой ФРС

Стармер призвал британских министров не бороться с ним за пост лидера лейбористов

В Международной морской организации раскритиковали идею военного сопровождения через Ормузский пролив

Посла РФ вызвали в МИД Венгрии из-за сообщений об ударах по Западной Украине

 Посла РФ вызвали в МИД Венгрии из-за сообщений об ударах по Западной Украине

Что произошло за день: среда, 13 мая

Рютте предложил странам НАТО выделять Украине по 0,25% ВВП

 Рютте предложил странам НАТО выделять Украине по 0,25% ВВП

Словакия закрыла границу с Украиной

Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

 Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2176 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9373 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов