Глава МИД Ирана пригрозил странам, вступающим в сговор с Израилем

Заявление Аракчи прозвучало на фоне сообщений о тайном визите Нетаньяху в ОАЭ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил об ответственности государств, "вступающих в сговор" с Израилем.

"Вражда с великим народом Ирана - глупая авантюра. Сговор с Израилем при этом непростителен. Те, кто вступает в сговор с Израилем с целью посеять раскол, будут привлечены к ответственности", - написал Аракчи в соцсети X.

По его словам, "Нетаньяху теперь публично раскрыл то, что иранские службы безопасности давным-давно передали нашему руководству".

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что он совершил тайный визит в ОАЭ и встретился с президентом Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Заидом.

Отмечается, что этот визит стал "историческим прорывом" в отношениях между двумя странами. В офисе Нетаньяху не уточнили, когда именно состоялся визит.

Тем временем источники телеканала CBS News сообщили, что встреча состоялась в конце марта.

Между тем в ОАЭ опровергли информацию о визите Нетаньяху.

"Объединенные Арабские Эмираты опровергают все распространяющиеся сообщения о визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ОАЭ или любого израильского военного окружения на территории ОАЭ", - говорится в сообщении министерства иностранных дел Эмиратов.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что отношения ОАЭ и Израиля "кристально чисты и были установлены в рамках четких рамок, определенных соглашениями Авраама, что означает, что они не осуществляются по тайным каналам".

"Соответственно, любые претензии, касающиеся необъявленных визитов или нераскрытых договоренностей, являются полностью необоснованными, если только соответствующие власти ОАЭ официально не объявят об этом", - говорится в заявлении.

Сообщения о визите Нетаньяху появились на фоне публикаций о тайных ударах ОАЭ по целям в Иране.

Так, в понедельник The Wall Street Journal сообщила, что Объединенные Арабские Эмираты тайно наносили удары по целям в Иране, в том числе по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван в Персидском заливе.

По данным журналистов, удары по иранским объектам наносили истребители ВВС Эмиратов.