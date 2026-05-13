Стармер призвал британских министров не бороться с ним за пост лидера лейбористов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которого многие члены лейбористы призывают уйти в отставку, призвал членов кабинета министров не усугублять ситуацию и не начинать борьбу с ним за партийное лидерство, сообщает Sky News в среду.

По данным телеканала, Стармер на закрытой встрече с министрами заявил: "Не погружайте нас в хаос, устраивая борьбу за лидерство".

Согласно информации Sky News, Стармер заявил, что если в четверг кто-то из политиков-лейбористов заявит о намерении бороться за пост лидера партии и британского правительства, то это "на 100% приведет именно к хаосу". По мнению британских СМИ, премьер, вероятно, отреагировал так на сообщения, согласно которым глава Минздрава Уэс Стритинг в четверг может подать в отставку и объявить о решении бороться за должность лидера Лейбористской партии.

В свою очередь, те члены кабинета, которые сохранили лояльность Стармеру, в течение дня общались с депутатами-лейбористами, чтобы донести до них ту же идею.

В частности, министр транспорта Великобритании Хейди Александер заявила, что все министры должны работать сообща. "Я хочу, чтобы мы все были частью эффективной команды. Именно это я сказала всем моим коллегам", - заявила она.

Ранее на Даунинг-стрит заявили, что Стармер не сомневается в верности Стритинга. "Я не собираюсь обсуждать подробности частных встреч, но премьер-министр полностью уверен в министре здравоохранения", - приводит Sky News слова представителя Стармера по итогам встречи премьера и министра. Отмечается, что встреча длилась всего 16 минут.

Ранее сторонники Стритинга заявили телеканалу, что 14 мая он уйдет в отставку, чтобы затем попытаться сместить премьер-министра.

В минувшие выходные сообщалось, что Лейбористская партия Великобритании лишилась свыше 1,5 тыс. мест на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии. Консервативная партия тоже столкнулась с неудачей: она потеряла более 500 мест в муниципальных советах Англии.

Зато правая партия Найджела Фаража "Реформировать Соединенное Королевство" получила почти 1,5 тыс. мест в муниципальных советах Англии и, таким образом, взяла под контроль 14 советов. Это стало крупным успехом для Фаража.

Неудачные результаты выборов стали причиной многочисленных призывов к Стармеру покинуть его пост. Пока что премьер отказывается рассматривать такую возможность.