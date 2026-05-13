Посла РФ вызвали в МИД Венгрии из-за сообщений об ударах по Западной Украине

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти Венгрии вызвали в среду российского посла в Будапеште Евгения Станиславова, сообщают европейские СМИ со ссылкой на венгерского премьера Петера Мадьяра.

По словам премьера, посла России ожидают в ведомстве в четверг утром, где его примет глава МИД Венгрии Анита Орбан.

Европейские СМИ отмечают, что такой демарш связан с сообщениями о российских ударах по Западной Украине, где проживают, в частности, закарпатские венгры.