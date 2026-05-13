В Международной морской организации раскритиковали идею военного сопровождения через Ормузский пролив

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Идея военного сопровождения судов через Ормузский пролив в долгосрочной перспективе не сработает, предположил генсек Международной морской организации Арсенио Домингес.

"Организация сопровождения судов военными кораблями - это нежизнеспособный вариант, если рассматривать его в долгосрочной перспективе", - сказал он в среду в интервью агентству EFE.

По мнению Домингеса, такое сопровождение не гарантирует, что на суда не будут совершаться нападения. Кроме, того, такие операции вряд ли способны обеспечить полную безопасность, считает он.

Поэтому, по словам собеседника агентства, для решения проблемы нужно согласовать эвакуацию примерно 20 тыс. моряков, заблокированных в районе Ормузского пролива из-за вооруженного конфликта США с Ираном.

Также он призвал "прибегнуть к мультилатерализму и искать решение проблем, породивших нынешний конфликт".

Арсенио Домингес Международная морская организация Ормузский пролив США
