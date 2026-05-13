Рютте предложил странам НАТО выделять Украине по 0,25% ВВП

Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте предложил странам альянса ежегодно начать выделять на помощь Украине по 0,25% ВВП, однако некоторые уже выступили против этой инициативы, сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Генсек альянса выступил с этим предложением на закрытой встрече постпредов НАТО в конце прошлого месяца... Он выступал в рамках подготовки к предстоящему саммиту альянса в Турции в июле", - пишет издание со ссылкой на источники, в том числе двух дипломатов.

Politico отмечает, что, с учетом собственной оценки альянса совокупного ВВП НАТО, это бы означало ежегодное выделение Украине $143 млрд.

Собеседники издания сообщили, что предложение генсека частично стало ответом на недовольство некоторых стран-членов, которые считают, что делают для Украины гораздо больше, чем другие союзники по альянсу.

Однако некоторые страны, в том числе Франция и Великобритания, выступили против такого предложения, а для одобрения подобной инициативы потребуется единогласная поддержка членов НАТО.

