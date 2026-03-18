Поиск

Власти Швейцарии ухудшили прогноз роста ВВП в 2026 году до 1% из-за скачка цен на нефть

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Правительство Швейцарии ухудшило прогноз роста ВВП страны в 2026 году до 1% с ожидавшихся ранее 1,1% из-за скачка цен на энергоносители на фоне войны на Ближнем Востоке.

Прогноз на 2027 год остался на уровне 1,7%.

"Война на Ближнем Востоке привела к резкому росту мировых цен на энергоносители с конца февраля, - говорится в сообщении Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO). - Это ухудшает прогнозы для глобальной экономики и может вызвать ускорение инфляции, в том числе в странах-торговых партнерах в Европе и Азии. Существует высокая доля неопределенности в отношении будущего развития конфликта на Ближнем Востоке и его экономических последствий".

SECO теперь ожидает, что темпы роста потребительских цен в Швейцарии в этом году будут составлять 0,4% (ранее прогнозировали 0,2%). Инфляция в 2027 году, как предполагается, составит 0,5%.

Власти страны ожидают роста безработицы в 2026 году до 3% и ее снижения до 2,8% в 2027 году. Предыдущий прогноз составлял 3,1% и 2,9% соответственно.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

