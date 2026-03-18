Немецкая структура "Р-Фарм" инициировала собственное банкротство

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Немецкая "дочка" российской "Р-Фарм" – R-Pharm Germany GmbH – подала заявление о несостоятельности (Insolvenz) в суд города Ной-Ульм. Соответствующие сведения опубликованы на официальном портале уведомлений о банкротстве в Германии.

Временным управляющим компании назначен Маркус Фрёлих. Владельцам R-Pharm запрещено распоряжаться имуществом компании-должника.

Немецкая газета Bild со ссылкой на Фёрлиха сообщает, что трудности у компании возникли на фоне геополитических событий последних лет: "В результате международных санкций против России среди клиентов и деловых партнеров возросла неопределенность, что негативно сказалось на развитии бизнеса".

Отмечается, что команда временного управляющего проводит аудит и ищет инвестора, который мог бы выкупить предприятие. "Таким образом запускается структурированный процесс инвестирования через консалтинговую компанию, специализирующуюся на M&A. Уже появились первые заинтересованные лица", - сообщает издание.

Сейчас производство на заводе продолжается в ограниченном режиме для сохранения операционной деятельности.

Пресс-служба "Р-Фарм" отказалась комментировать ситуацию вокруг немецкого актива.

Завод по производству твердых лекарственных форм в городе Иллертиссене (Германия) приобретен российской "Р-Фарм" в 2014 году. Мощности предприятия позволяют выпускать до 4 млрд таблеток и капсул в год, поставки осуществлялись более чем в 150 стран мира.

В феврале Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Райффайзенбанка о взыскании с АО "Р-Фарм" (Москва) и ООО "Р-Фарм Холдинг" (Ярославль) 29,4 млн евро, мотивированный неисполнением обязательств заемщиком R-Pharm Germany по соглашению от 8 октября 2021 года.

Ранее СМИ сообщали, что в ноябре 2021 года Райффайзенбанк и R-Pharm Germany заключили трехлетнее кредитное соглашение на 50 млн евро. Кредит понадобился компании на организацию производства в немецком Иллертиссене вакцин против COVID-19 и препаратов на основе моноклональных антител. В итоге эти проекты реализованы не были.