Поиск

Эксперты спрогнозировали сохранение процентных ставок ЕЦБ, несмотря на инфляционные риски

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк не станет менять ключевые процентные ставки по итогам заседания в четверг, прогнозирует большинство аналитиков и участников рынка.

Ставка ЕЦБ по депозитам в настоящее время составляет 2%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) – 2,15%, ставка по маржинальным кредитам – 2,4%. Они удерживаются на этих уровнях с июля прошлого года.

При этом мнения аналитиков и трейдеров относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики в еврозоне расходятся. Как показали опросы экономистов, проведенные Bloomberg и Reuters, эксперты ожидают сохранения ставок на текущем уровне как минимум до конца года. В то же время рынок прогнозирует два повышения, первое из которых может состояться уже в июне.

Ключевым опасением участников рынка является ускорение инфляции из-за скачка цен на топливо вследствие конфликта на Ближнем Востоке. Обе эталонные марки нефти, Brent и WTI, подорожали с конца февраля более чем на 40% и торгуются на максимумах с 2022 года.

При этом реальные данные будут видны только в мартовской статистике, которая выйдет в апреле. В феврале, по окончательной оценке, потребительские цены в еврозоне выросли на 1,9% после подъема на 1,7% в январе.

Это усложняет задачу ЕЦБ, который вместе с решением по ставке обнародует обновленные макроэкономические прогнозы. Декабрьский прогноз предусматривал, что экономика еврозоны в 2026 году вырастет на 1,2%, потребительские цены - на 1,9%.

На прошлой неделе глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор намерен не допустить, чтобы военные действия на Ближнем Востоке вызвали инфляционный шок в еврозоне подобный тому, который регион испытал в начале российско-украинского конфликта.

"Пока слишком рано делать выводы о последствиях конфликта, - отметил старший экономист по еврозоне в ABN Amro Билл Дивайни. - Руководство ЕЦБ скажет, что внимательно следит за инфляцией, и выразит готовность принять меры в случае необходимости".

Во многом масштаб влияния подорожавшей нефти будет зависеть от продолжительности военных действий США и Израиля против Ирана. Изначально американский президент Дональд Трамп говорил, что операция займет около пяти недель.

"Вероятно, сотрудники ЕЦБ разработают несколько сценариев в зависимости от цен на энергоносители, - написал экономист HSBC Фабио Бальдони. - Если цены на нефть и газ останутся на текущих уровнях, инфляция в еврозоне ускорится до 3% ко второму полугодию".

Итоги мартовского заседания ЕЦБ будут подведены в четверг в 16:15, а пресс-конференция Лагард начнется в 16:45 (по Москве).

ЕЦБ ЕС Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

