Великобритания сократит квоты на импорт стали и повысит пошлины

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании повысит пошлины на импорт стали и сократит импортные квоты, чтобы поддержать сталелитейную отрасль страны, ослабленную жесткой конкуренцией.

С 1 июля квота на импорт будет снижена на 60% по сравнению с нынешним уровнем, а пошлина на закупку стали сверх этой квоты увеличится до 50% с 25%, заявило министерство бизнеса и торговли Великобритании.

Сталелитейный сектор страны ослабляется уже долгое время, местным производителям сложно конкурировать с более дешевой импортной продукцией, особенно из Китая. Кроме того, давление на отрасль оказала тарифная война, инициированная президентом США Дональдом Трампом.

В прошлом году британское правительство взяло под контроль компанию British Steel, оказавшуюся на грани краха. Ее закрытие привело бы к потере тысяч рабочих мест и сделало бы Британию единственной страной G7 без собственного производства стали, отмечает Bloomberg.

"Производство стали в Великобритании имеет ключевое значение для национальной безопасности, критической инфраструктуры и экономики в целом, - заявил министр торговли страны Питер Кайл. - Мы закрываем многолетнюю главу разрушительной деиндустриализации и берем курс на поддержание и укрепление производства стали в стране".

В рамках новой стратегии правительство Великобритании хочет добиться увеличения доли произведенной в стране стали в общем объеме потребления до 50% с нынешних 30%.

Ранее решения о повышении пошлин на импорт стали приняли Евросоюз, Канада и США.