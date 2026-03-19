Великобритания сократит квоты на импорт стали и повысит пошлины

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании повысит пошлины на импорт стали и сократит импортные квоты, чтобы поддержать сталелитейную отрасль страны, ослабленную жесткой конкуренцией.

С 1 июля квота на импорт будет снижена на 60% по сравнению с нынешним уровнем, а пошлина на закупку стали сверх этой квоты увеличится до 50% с 25%, заявило министерство бизнеса и торговли Великобритании.

Сталелитейный сектор страны ослабляется уже долгое время, местным производителям сложно конкурировать с более дешевой импортной продукцией, особенно из Китая. Кроме того, давление на отрасль оказала тарифная война, инициированная президентом США Дональдом Трампом.

В прошлом году британское правительство взяло под контроль компанию British Steel, оказавшуюся на грани краха. Ее закрытие привело бы к потере тысяч рабочих мест и сделало бы Британию единственной страной G7 без собственного производства стали, отмечает Bloomberg.

"Производство стали в Великобритании имеет ключевое значение для национальной безопасности, критической инфраструктуры и экономики в целом, - заявил министр торговли страны Питер Кайл. - Мы закрываем многолетнюю главу разрушительной деиндустриализации и берем курс на поддержание и укрепление производства стали в стране".

В рамках новой стратегии правительство Великобритании хочет добиться увеличения доли произведенной в стране стали в общем объеме потребления до 50% с нынешних 30%.

Ранее решения о повышении пошлин на импорт стали приняли Евросоюз, Канада и США.

Режим беспилотной опасности объявлен в Абхазии

Спотовые цены на газ в Европе взлетели на 1/3 после ударов по производству СПГ Катара

Цена Brent поднялась выше $115 за баррель и отскочила вниз

Объем госдолга США впервые превысил $39 трлн

Цена Brent поднималась выше $112 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 19 марта

Трамп заявил, что Израиль атаковал месторождение "Южный Парс" без ведома США

Главы МИД 12 арабских и исламских стран призвали Иран прекратить атаки

ФБР начало расследование в отношении экс-главы контртеррористического центра США

Сенат США снова отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 879 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8724 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
