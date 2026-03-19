Ferrari приостановила поставки на Ближний Восток

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari NV временно приостановил почти все поставки машин на Ближний Восток на фоне вооруженного конфликта в регионе.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации на Ближнем Востоке и оцениваем возможные последствия для нашего бизнеса", - говорится в заявлении компании, направленном агентству Bloomberg. Отмечается, что Ferrari по-прежнему доставляет небольшое число машин своим ближневосточным клиентам на самолетах.

Bentley, входящая в группу Volkswagen, также на время остановила поставки машин в регион, однако не стала корректировать объемы производства.

Ближний Восток является важным рынком для предметов роскоши. В 2025 году на регион пришлось около 4,6% поставок Ferrari.

Акции Ferrari дешевеют на 3,5% на торгах в Милане. С начала года капитализация компании сократилась примерно на 12%, до 68,6 млрд евро.