Ferrari приостановила поставки на Ближний Восток

Ferrari приостановила поставки на Ближний Восток
Фото: Martyn Lucy/Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari NV временно приостановил почти все поставки машин на Ближний Восток на фоне вооруженного конфликта в регионе.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации на Ближнем Востоке и оцениваем возможные последствия для нашего бизнеса", - говорится в заявлении компании, направленном агентству Bloomberg. Отмечается, что Ferrari по-прежнему доставляет небольшое число машин своим ближневосточным клиентам на самолетах.

Bentley, входящая в группу Volkswagen, также на время остановила поставки машин в регион, однако не стала корректировать объемы производства.

Ближний Восток является важным рынком для предметов роскоши. В 2025 году на регион пришлось около 4,6% поставок Ferrari.

Акции Ferrari дешевеют на 3,5% на торгах в Милане. С начала года капитализация компании сократилась примерно на 12%, до 68,6 млрд евро.

Хроника 28 февраля – 19 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Спецпосланник Трампа допустил, что конфликт в Иране для США сейчас важнее Украины

Ferrari приостановила поставки на Ближний Восток

 Ferrari приостановила поставки на Ближний Восток

 Хорватия пообещала Венгрии и Словакии тот объем нефти, который они получали по "Дружбе"

 Глава МИД Омана полагает, что США утратили контроль за своей внешней политикой

 Спотовые цены на газ в Европе взлетели на 1/3 после ударов по производству СПГ Катара

 Цена Brent поднялась выше $115 за баррель и отскочила вниз
