Один человек погиб, девять пропали без вести после взрыва на комбинате в штате Вашингтон

Автомобиль группы реагирования перед заводом Nippon Dynawave Packaging в Лонгвью 26 мая 2026 года
Фото: Mathieu Lewis-Rolland/Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще девять числятся пропавшими без вести после взрыва резервуара на целлюлозно-бумажном комбинате в городе Лонгвью на юге штата Вашингтон, сообщает CBS News.

По данным пожарной службы, в результате инцидента пострадали восемь работников и один пожарный. Пострадавших доставили в местный медицинский центр, где один из пациентов скончался. Четверо пострадавших с ожогами и ингаляционными травмами были переведены в специализированный ожоговый центр в Портленде.

Отмечается, что некоторые пострадавшие получили ожоги и ингаляционные повреждения, а характер травм варьируется от лёгких до критических.

По предварительным данным, на предприятии произошёл прорыв резервуара с белым щелоком - химическим раствором, содержащим гидроксид натрия и сульфид натрия, который широко используется в целлюлозно-бумажном производстве.

Власти заявили, что непосредственной угрозы для населения нет, но нестабильное состояние резервуара "создает опасные условия для сотрудников экстренных служб".

Инцидент произошёл на фоне другого ЧП с химическим резервуаром на аэрокосмическом предприятии в Южной Калифорнии, где сохраняется режим эвакуации.

