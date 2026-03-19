Банк Англии ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 3,75%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,75% годовых, говорится в сообщении британского ЦБ.

Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics.

За сохранение ставки проголосовали все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC).

Эксперты ожидали, что сохранение ставки поддержат семь членов MPC, а двое предпочтут снижение на 25 базисных пунктов.

По итогам февральского заседания ставка также была оставлена на уровне 3,75% - самом низком с февраля 2023 года. В декабре регулятор снизил ее на 25 б.п.

После публикации мартовского решения Банка Англии трейдеры ожидают повышения ставки на 50 б.п. в этом году, пишет Bloomberg.

"Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному росту мировых цен на энергоносители и другое сырье, что отразится на стоимости топлива и коммунальных услуг для домохозяйств и будет иметь косвенные последствия через затраты бизнеса, - говорится в сообщении британского ЦБ. - До этого продолжалась дезинфляция в отношении внутренних цен и зарплат. В результате нового потрясения для экономики рост потребительских цен по индексу CPI в краткосрочной перспективе ускорится".

Банк Англии ожидает инфляцию в Британии в феврале на уровне чуть выше 3%, в марте - около 3,5% (в начале февраля прогнозировалось 3%). В январе цены в стране выросли на 3%.

Прогноз инфляции на второй квартал повышен до 3% с 2,1%.

Денежно-кредитная политика (ДКП) не может влиять на мировые цены на энергоносители, но направлена на обеспечение экономической адаптации к ним с устойчивым достижением инфляции на уровне целевых 2%, отмечает регулятор.

MPC знает о повышенном риске внутреннего инфляционного давления за счет так называемых эффектов второго круга в ценообразовании, в том числе на рынке труда, и по его мнению, этот риск будет тем выше, чем дольше будут сохраняться повышенные цены на энергоносители. Комитет также оценивает, как повлияет на инфляцию вероятное ослабление экономической активности в результате роста этих цен.

"Комитет продолжит внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ее влиянием на предложение и стоимость энергоносителей в мире, - отмечается в сообщении Банка Англии. - Он готов принимать необходимые меры для обеспечения дальнейшего пути инфляции по индексу CPI к достижению целевых 2% в среднесрочной перспективе".

Фунт стерлингов к 15:35 по Москве подорожал на 0,25% в паре с долларом США, до $1,3289. Евро в паре с фунтом теряет 0,03% и торгуется по 0,8636 фунта.

Британский фондовый индекс FTSE 100 падает на 2,57%.

WSJ сообщила о возможном приказе морпехам США захватить один из островов близ Ирана

Спецпосланник Трампа допустил, что конфликт в Иране для США сейчас важнее Украины

Ferrari приостановила поставки на Ближний Восток

 Ferrari приостановила поставки на Ближний Восток

Хорватия пообещала Венгрии и Словакии тот объем нефти, который они получали по "Дружбе"

 Хорватия пообещала Венгрии и Словакии тот объем нефти, который они получали по "Дружбе"

Иран в четверг атаковал уже шесть крупнейших нефтегазовых объектов в странах Персидского залива

Глава МИД Омана полагает, что США утратили контроль за своей внешней политикой

 Глава МИД Омана полагает, что США утратили контроль за своей внешней политикой

Цена Brent поднялась выше $119 за баррель на новостях об атаке на саудовский НПЗ

Израиль нанес удар по иранской базе и военным кораблям в Каспийском море

Режим беспилотной опасности объявлен в Абхазии

Спотовые цены на газ в Европе взлетели на 1/3 после ударов по производству СПГ Катара

 Спотовые цены на газ в Европе взлетели на 1/3 после ударов по производству СПГ Катара
