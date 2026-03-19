Банк Англии ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 3,75%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,75% годовых, говорится в сообщении британского ЦБ.

Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics.

За сохранение ставки проголосовали все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC).

Эксперты ожидали, что сохранение ставки поддержат семь членов MPC, а двое предпочтут снижение на 25 базисных пунктов.

По итогам февральского заседания ставка также была оставлена на уровне 3,75% - самом низком с февраля 2023 года. В декабре регулятор снизил ее на 25 б.п.

После публикации мартовского решения Банка Англии трейдеры ожидают повышения ставки на 50 б.п. в этом году, пишет Bloomberg.

"Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному росту мировых цен на энергоносители и другое сырье, что отразится на стоимости топлива и коммунальных услуг для домохозяйств и будет иметь косвенные последствия через затраты бизнеса, - говорится в сообщении британского ЦБ. - До этого продолжалась дезинфляция в отношении внутренних цен и зарплат. В результате нового потрясения для экономики рост потребительских цен по индексу CPI в краткосрочной перспективе ускорится".

Банк Англии ожидает инфляцию в Британии в феврале на уровне чуть выше 3%, в марте - около 3,5% (в начале февраля прогнозировалось 3%). В январе цены в стране выросли на 3%.

Прогноз инфляции на второй квартал повышен до 3% с 2,1%.

Денежно-кредитная политика (ДКП) не может влиять на мировые цены на энергоносители, но направлена на обеспечение экономической адаптации к ним с устойчивым достижением инфляции на уровне целевых 2%, отмечает регулятор.

MPC знает о повышенном риске внутреннего инфляционного давления за счет так называемых эффектов второго круга в ценообразовании, в том числе на рынке труда, и по его мнению, этот риск будет тем выше, чем дольше будут сохраняться повышенные цены на энергоносители. Комитет также оценивает, как повлияет на инфляцию вероятное ослабление экономической активности в результате роста этих цен.

"Комитет продолжит внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ее влиянием на предложение и стоимость энергоносителей в мире, - отмечается в сообщении Банка Англии. - Он готов принимать необходимые меры для обеспечения дальнейшего пути инфляции по индексу CPI к достижению целевых 2% в среднесрочной перспективе".

Фунт стерлингов к 15:35 по Москве подорожал на 0,25% в паре с долларом США, до $1,3289. Евро в паре с фунтом теряет 0,03% и торгуется по 0,8636 фунта.

Британский фондовый индекс FTSE 100 падает на 2,57%.