США не предупредили союзников об операции в Иране для внезапности нападения

Фото: Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не предупредил заранее союзников, в том числе Японию, о начале военной операции в Иране, чтобы обеспечить внезапность нападения.

"Мы никому об этом не сказали, потому что мы хотели обеспечить эффект внезапности", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме.

"Кто знает о сюрпризах лучше, чем Япония? Почему нас не предупредили о Перл-Харборе?", - сказал в шутку Трамп, напомнив о нападении Японии на США в 1941 году.

Хроника 28 февраля – 19 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
