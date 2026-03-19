Страны ЕС решили, что пока не видят угрозы для их снабжения нефтью

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Представители Европейской комиссии (ЕК) и стран ЕС на состоявшемся в четверг в Брюсселе заседании Координационной группы по нефти пришли к заключению, что на данном этапе нет угрозы для поставок нефти в государства-члены Евросоюза.

"Страны ЕС сообщили, что безопасность поставок нефти на данный момент остается стабильной благодаря усилиям по диверсификации, несмотря на колебания мировых цен на нефть. Также было отмечено, что безопасность поставок нефти будет зависеть от продолжительности и эскалации конфликта (на Ближнем Востоке - ИФ)", - говорится в опубликованном пресс-релизе ЕК.

В документе отмечается, что запасы нефти в ЕС остаются на высоком уровне.

Заседание проходило параллельно собравшемуся в Брюсселе саммиту ЕС, одним из вопросов повестки которого является проблема роста цен на энергоносители для конкурентоспособности ЕС.

На совещании Координационной группы особое внимание было уделено авиационному и дизельному топливу в связи с продолжающимися перебоями поставок с Ближнего Востока.

В случае длительного нарушения транспортировки энергоносителей через Ормузский пролив безопасность поставок нефти в ЕС будет пересмотрена, сообщила Еврокомиссия.

Участники совещания также обсудили вклад государств-членов ЕС в коллективные действия Международного энергетического агентства (МЭА) по высвобождению 400 млн баррелей нефти из запасов.

"Координационная группа по нефти подчеркнула важность сохранения тесной координации и прозрачного обмена информацией. Комиссия продолжит мониторинг и оценку ситуации, а также будет поддерживать регулярную связь со странами ЕС, МЭА и участниками рынка", - говорится в пресс-релизе ЕК.