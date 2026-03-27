В ЕК указали на "глубокую неопределенность" экономики ЕС из-за ближневосточного кризиса

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Масштабы и последствия войны против Ирана возросли, Ормузский пролив и энергетическая инфраструктура стран Ближнего Востока продолжают подвергаться обстрелам, в результате цены на энергоносители резко выросли, что чревато для Европы "глубокой неопределенностью" и "стагфляционным шоком". Об этом заявил член Еврокомиссии (ЕК) по экономике Валдис Домбровскис.

"Нефть марки Brent стабильно торгуется выше $100 за баррель уже две недели. Естественно, полное влияние на европейскую экономику будет зависеть от продолжительности, масштабов и интенсивности конфликта. И на данный момент перспективы омрачены глубокой неопределенностью", - сказал еврокомиссар в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе по итогам обсуждения экономической ситуации Еврогруппой.

"Но ясно, что мы рискуем столкнуться со стагфляционным шоком. То есть ситуацией, когда замедление роста совпадает с ростом инфляции. Это справедливо даже в том случае, если перебои в поставках энергоносителей будут относительно кратковременными. При таком сценарии, согласно нашему анализу, рост экономики ЕС в 2026 году может быть примерно на 0,4 процентного пункта (п.п.) ниже, чем предсказывалось в нашем осеннем экономическом прогнозе (тогда оценка была понижена до 1,4% с 1,5% - ИФ)", - добавил Домбровскис. В этом случае, отметил он, инфляция может быть на 1 п.п. выше (предполагалась на уровне 2,1% - ИФ).

Если перебои окажутся более существенными и продолжительными, негативные последствия для экономического роста будут еще более значительными. Рост может быть на 0,6 п.п. ниже как в 2026-м, так и в 2027 году (ожидался 1,5% - ИФ).

"Более того, другие факторы могут еще больше усилить негативное экономическое воздействие кризиса, который я только что описал. (...) Это не прогноз, а сценарный анализ, дающий представление о масштабах потенциального воздействия", - подчеркнул член ЕК.

ЕС Евросоюз Еврокомиссия ЕК Иран
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });