Польша не будет направлять военных на Ближний Восток

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Польша не будет направлять военнослужащих на Ближний Восток, заявил в пятницу журналистам премьер-министр Дональд Туск.

"Польша не будет направлять войска в Иран", - сказал Туск, которого цитируют польские СМИ.

Глава польского правительства также уточнил, что "не рассматривается возможность участия Польши в войне на Ближнем Востоке в той или иной форме".

"У Польши есть и другие обязанности в рамках НАТО. Это касается наших сухопутных, воздушных и военно-морских сил, которые, я бы сказал, все еще находятся в стадии формирования. То, что мы имеем в своем распоряжении на море, должно служить обеспечению безопасности Балтийского моря. И наши союзники, включая американцев, это прекрасно понимают", - заявил Туск.

"Как поляки, мы несем тяжелое бремя, тяжелую ответственность - защиту восточной границы Польши, Европы и НАТО. Мы не должны искать новых инициатив, потому что эта задача для нас абсолютно первостепенна", - добавил он.

По мнению главы польского правительства, "война на Ближнем Востоке частично отвлекла внимание США и других стран от ситуации за восточной границей нашей страны".