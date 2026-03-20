Швейцария приостановила экспорт вооружений в США из-за войны с Ираном

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Швейцария приостановила экспорт вооружений в США в связи с конфликтом вокруг Ирана, сообщили власти страны.

"20 марта Федеральный совет (правительство) рассмотрел последствия применения принципа нейтралитета к экспорту в государства, вовлеченные в иранский конфликт. Экспорт военной техники в страны, участвующие в международном вооруженном конфликте с Ираном, не может быть разрешен на время конфликта", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте правительства.

В документе отмечается, что "экспорт военной техники в США в настоящее время не может быть разрешен".

"Существующие лицензии и экспорт других товаров теперь будут регулярно пересматриваться межведомственной группой экспертов, в частности, с точки зрения их соответствия принципу нейтралитета", - отмечается в документе.

Хроника 28 февраля – 20 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Швейцария
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });