Лукашенко заявил, что Иран никогда не просил Белоруссию о поставках ракет

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия и Иран обсуждали разные вопросы военно-технического сотрудничества, но о поставках ракет речь никогда не шла, тем более после эскалации ближневосточного конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Они (иранцы - ИФ) у нас никогда не просили ракеты. И даже если бы просили, мы ракеты им не могли бы поставить. Потому что это война с американцами. Мы этой войны не хотим. Опоздали. Надо было до войны по ракетам разговаривать", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске представителям СМИ. Его слова приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Мы по многим вещам в ВПК разговаривали с иранцами, обсуждали. Но до ракет дело не доходило", - подчеркнул Лукашенко.

"Когда воюют две стороны, и ты начинаешь везти туда оружие, значит, ты становишься, если не соучастником, то сторонником этой войны и какую-то сторону поддерживаешь. Нам это надо? Нам это не надо. И иранцы нас об этом не просили", - заявил белорусский президент.

Александр Лукашенко Белоруссия Иран
