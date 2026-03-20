Nvidia в 2025 году больше всех выплатила в федеральный бюджет США налогов на прибыль

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Американская Nvidia Corp. в прошлом году выплатила $16,76 млрд в виде корпоративных налогов (налогов на прибыль) в США, установили The Wall Street Journal и Calcbench в рамках анализа раскрытий порядка 1,1 тыс. американских компаний, которые осуществлялись по новым правилам.

Это соответствует примерно 4% всех американских корпоративных налогов и превышает показатели любой другой компании.

Второе место по выплатам заняла Alphabet Inc. (материнская компания Google) с $13,66 млрд, третье - Berkshire Hathaway с $11,75 млрд, четвертое - Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) с $4,12 млрд, пятое - Home Depot Inc. c $3,59 млрд, шестое - Johnson & Johnson с $3,58 млрд.

В совокупности первая шестерка выплатила федеральные налоги на прибыль в размере более $53 млрд (13% всех выплат).

Не менее $1 млрд выплатили 43 компании – в общей сложности на них пришлось более четверти выплат.

Новые правила требуют более детального раскрытия налоговой информации. В частности, компаниям, акции которых торгуются на публичном рынке, теперь требуется подробнее отчитываться о налоговых льготах и операциях за рубежом, в том числе давать разбивку выплат по странам.

Американский Совет по стандартам финансового учета (Financial Accounting Standards Board, FASB) утвердил эти правила в 2023 году, однако вступили в силу они недавно.

Данные в этих раскрытиях отражают фактические выплаты в адрес Налоговой службы (Internal Revenue Service, IRS) страны и отличаются от стандартных показателей из отчетов о финансовых результатах, которые основаны на GAAP и в числе прочего отражают влияние деятельности в текущем году на будущие налоги.

Некоторые из самых крупных и прибыльных американских компаний, включая Apple, Oracle и Microsoft, раскроют данные еще нескоро в связи с более поздним началом финансового года.

За пределами США компании больше всего выплатили налогов в Ирландии - порядка $12 млрд, в том числе $6,6 млрд перечислила фармацевтическая Eli Lilly. Ирландия давно служит фармкомпаниям хабом для производства и интеллектуальной собственности.

Ряд американских компаний не выплачивал налоги в Штатах. В частности, горнодобывающая Freeport-McMoRan выплатила $2,2 млрд в Индонезии и $704 млн в других странах, но ни в федеральный бюджет США, ни в бюджеты отдельных штатов денег не перечисляла. В компании пояснили, что ее американский бизнес исторически гораздо менее прибылен, чем международный.

Некоторые компании получили возврат налогов из федерального бюджета. Так, банку JPMorgan Chase & Co. вернули $1,1 млрд. В других юрисдикциях он перечислил налоги на $6,4 млрд, в том числе $987 млн - в Великобритании, $582 млн - в Индии и $538 млн - в штате Нью-Йорк. JPMorgan утверждает, что возврат связан с излишне уплаченными налогами прошлых лет.