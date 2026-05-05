Иран заявил, что США обстреляли гражданские грузовые катера, а не суда КСИР

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американские военные обстреляли вблизи Ормузского пролива два небольших грузовых катера, а вовсе не катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР), как утверждают в США, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.

"Поскольку ни одно из боевых судов КСИР не пострадало, было проведено расследование. (...) Было установлено, что американские агрессивные силы атаковали две небольшие лодки с грузом для людей, которые двигались из Эль-Хасаба у берегов Омана в направлении берегов Ирана", - заявил источник агентства.

По его данным, погибли пять гражданских лиц.

"Американцы определенно должны понести ответственность за свое преступление", - сказал собеседник Tasnim.

По мнению источника агентства, такая поспешность со стороны США вызвана "глубоким страхом" из-за операций быстроходных катеров КСИР.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские боевые вертолеты уничтожили два иранских военных катера вблизи Ормузского пролива в ходе операции "Свобода" по выводу торговых судов из Персидского залива.

"Вертолеты Sea Hawk и вертолеты AH-64 Apache армии США были использованы для уничтожения иранских маломерных судов, угрожавших торговому судоходству", - говорится в сообщении.

Хроника 28 февраля – 05 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
