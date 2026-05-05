ЕК приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила во вторник, что в тесном сотрудничестве с украинской стороной запускает Альянс ЕС-Украина по беспилотным летательным аппаратам (EU-Ukraine Drone Alliance) и проводит прием заявок на вступление в число учредителей.

"Для достижения этих целей мы ищем подходящих кандидатов, которые являются юридическими лицами с подтвержденным опытом и знаниями в сфере оборонных беспилотников и средств противодействия им в ЕС и/или на Украине, а также готовых к активному участию в деятельности альянса. Цель этого первого конкурса – отбор членов-учредителей альянса, которые сформируют первый совет, способный определять его деятельность и приоритеты", - говорится в коммюнике ЕК.

В Брюсселе поясняют, что укрепление европейского потенциала в области беспилотных летательных аппаратов и противодействия им "должно основываться на уроках, извлеченных из опыта Украины".

Ожидается, что "альянс станет инициативой, возглавляемой промышленностью, которая объединит производителей систем и новаторов, включая стартапы и компании, находящиеся на стадии масштабирования, а также конечных пользователей из стран ЕС, государств Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли и Украины".

Целью альянса объявлено "содействие текущим европейским усилиям по созданию всеобъемлющего потенциала в области беспилотников и противодействия им".

"Недавние неоднократные нарушения воздушного пространства государств-членов ЕС продемонстрировали неотложную необходимость создания гибкого, оперативного и современного европейского потенциала противодействия беспилотным летательным аппаратам. Беспилотники и средства противодействия им являются одним из приоритетных направлений (...), определенных и согласованных государствами-членами", - отметили в Еврокомиссии.

