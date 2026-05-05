Поиск

Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели
Дональд Трамп
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Урегулирование конфликта Вашингтона с Тегераном займет две-три недели, заявил президент США Дональд Трамп в интервью подкасту The Hugh Hewitt Show.

"Трамп сказал, что конфликт продлится еще две или, может быть, три недели", - цитирует во вторник телеканал ABC News интервью.

Президент отметил, что Вашингтон не зацикливается на сроках урегулирования.

Трамп не стал отвечать на вопрос о том, завершен ли режим прекращения огня после произошедших в понедельник обстрелов территории ОАЭ.

Американский лидер, среди прочего, высказал мнение, что иранский обогащенный уран может быть непригодным для использования. "Он не представляет большой ценности. Вероятно, непригоден для использования. Может, у них не получится извлечь его", - сказал Трамп.

При этом он выразил желание все же взять под контроль этот обогащенный уран.

Хроника 28 февраля – 05 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕК приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников

 ЕК приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников

Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

 Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

 Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

Лондон ввел санкции еще против 35 физических и юридических лиц, связанных с РФ

На Земле в ночь на вторник зафиксировали магнитные бури среднего уровня

Brent подешевела до $113,23 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 5 мая

Иран заявил, что США обстреляли гражданские грузовые катера, а не суда КСИР

Взрыв на заводе фейерверков в Китае унес жизни более 20 человек

 Взрыв на заводе фейерверков в Китае унес жизни более 20 человек

Два эсминца ВМС США попали под обстрел в Ормузском проливе по пути в Персидский залив
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9255 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2056 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов