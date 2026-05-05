Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Урегулирование конфликта Вашингтона с Тегераном займет две-три недели, заявил президент США Дональд Трамп в интервью подкасту The Hugh Hewitt Show.

"Трамп сказал, что конфликт продлится еще две или, может быть, три недели", - цитирует во вторник телеканал ABC News интервью.

Президент отметил, что Вашингтон не зацикливается на сроках урегулирования.

Трамп не стал отвечать на вопрос о том, завершен ли режим прекращения огня после произошедших в понедельник обстрелов территории ОАЭ.

Американский лидер, среди прочего, высказал мнение, что иранский обогащенный уран может быть непригодным для использования. "Он не представляет большой ценности. Вероятно, непригоден для использования. Может, у них не получится извлечь его", - сказал Трамп.

При этом он выразил желание все же взять под контроль этот обогащенный уран.