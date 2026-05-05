Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил европарламентариев в отходе от европейских ценностей, нападках на свободные СМИ в республике, шантаже грузинского народа возможным запретом безвизового режима и желании посеять хаос в стране.

"Когда европарламентарии нападают на свободные СМИ в Грузии, когда в Европарламенте поднимают вопрос о возможной приостановке либерального визового режима - это позор и шантаж грузинского народа", - заявил Кобахидзе журналистам.

Так он прокомментировал одобрение во вторник в Европарламенте доклада по Грузии, в котором содержатся требование ввести санкции против трех грузинских телекомпаний ("Имеди", Рустави 2" и "ПосТВ") и рассмотреть вопрос о возможной приостановке безвизового режима для грузинских граждан в страны Евросоюза.

На основании данного доклада Европарламент намерен в ближайшее время принять очередную резолюцию по Грузии.

"Европейские бюрократы очень хотят хаоса и беспорядков в Грузии, используя для этого разные инструменты, в том числе и шантаж в отношении вступления нашей страны в Евросоюз", - сказал Кобахидзе.

Комментируя вопрос об участии накануне в Ереване в саммите лидеров европейских стран, большинство из которых резко критикуют грузинское правительство, Кобахидзе заявил, что сохраняет максимальную прагматичность.

"Даже когда к твоей стране относятся враждебно, ты должен быть максимально ориентирован на защиту своих национальных интересов, быть максимально прагматичным и дипломатичным", - сказал Кобахидзе, отметив, что в кулуарах саммита поговорил почти с 30 европейскими лидерами.