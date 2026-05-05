Поиск

Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил европарламентариев в отходе от европейских ценностей, нападках на свободные СМИ в республике, шантаже грузинского народа возможным запретом безвизового режима и желании посеять хаос в стране.

"Когда европарламентарии нападают на свободные СМИ в Грузии, когда в Европарламенте поднимают вопрос о возможной приостановке либерального визового режима - это позор и шантаж грузинского народа", - заявил Кобахидзе журналистам.

В миреПашинян попросил Евросоюз возобновить диалог с ГрузиейЧитать подробнее

Так он прокомментировал одобрение во вторник в Европарламенте доклада по Грузии, в котором содержатся требование ввести санкции против трех грузинских телекомпаний ("Имеди", Рустави 2" и "ПосТВ") и рассмотреть вопрос о возможной приостановке безвизового режима для грузинских граждан в страны Евросоюза.

На основании данного доклада Европарламент намерен в ближайшее время принять очередную резолюцию по Грузии.

"Европейские бюрократы очень хотят хаоса и беспорядков в Грузии, используя для этого разные инструменты, в том числе и шантаж в отношении вступления нашей страны в Евросоюз", - сказал Кобахидзе.

Комментируя вопрос об участии накануне в Ереване в саммите лидеров европейских стран, большинство из которых резко критикуют грузинское правительство, Кобахидзе заявил, что сохраняет максимальную прагматичность.

"Даже когда к твоей стране относятся враждебно, ты должен быть максимально ориентирован на защиту своих национальных интересов, быть максимально прагматичным и дипломатичным", - сказал Кобахидзе, отметив, что в кулуарах саммита поговорил почти с 30 европейскими лидерами.

Грузия Ираклий Кобахидзе Европарламент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕК приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников

 ЕК приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников

Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

 Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

 Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

Лондон ввел санкции еще против 35 физических и юридических лиц, связанных с РФ

На Земле в ночь на вторник зафиксировали магнитные бури среднего уровня

Brent подешевела до $113,23 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 5 мая

Иран заявил, что США обстреляли гражданские грузовые катера, а не суда КСИР

Взрыв на заводе фейерверков в Китае унес жизни более 20 человек

 Взрыв на заводе фейерверков в Китае унес жизни более 20 человек

Два эсминца ВМС США попали под обстрел в Ормузском проливе по пути в Персидский залив
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9255 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2056 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов