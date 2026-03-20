Парламент Молдавии денонсировал Соглашение о создании СНГ и Устав СНГ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Молдавии на заседании в пятницу проголосовали за денонсацию Соглашения о создании Содружества Независимых Государств и Устава СНГ.

Денонсацию поддержали 59 депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) и "Демократия дома", депутаты от Партии коммунистов и Партии социалистов голосовали против.

Глава МИД страны Михай Попшой, выступая с трибуны парламента, отметил, что этими решениями Молдавия инициирует процедуру своего окончательного выхода из состава уставных органов СНГ21 в связи с тем, что "ценности и основные принципы Содружества не соблюдаются".

Он назвал денонсацию Соглашения СНГ "естественным и неизбежным шагом в контексте процесса присоединения к Европейскому Союзу".

По словам главы МИД, "денонсация соглашения не создаст правового вакуума в отношениях Республики Молдова с государствами СНГ", поскольку они "будут основываться на двусторонней и многосторонней правовой основе".

Также министр отметил, что Молдавия не денонсирует Соглашение о Зоне свободной торговли и ряд других документов. По словам министра, будет действовать и далее около ста соглашений, которые Молдавия подписала в рамках СНГ.

Проголосовавшие против денонсации депутаты заявили, что выход Молдавии из СНГ будет иметь катастрофические последствия для экономики страны.

Соглашение о создании СНГ и Протокол к нему были подписаны в декабре 1991 года 11 бывшими советскими государствами, включая Республику Молдова. Основная цель Соглашения и Протокола заключалась в установлении прекращения существования СССР и формировании СНГ. В свою очередь, Устав СНГ, утвержденный в 1993 году, установил основные принципы, на которых основано Содружество.

На сегодняшний день из 283 соглашений в рамках СНГ 71 уже денонсировано Молдавией, а около 60 находятся на стадии рассмотрения.