Американский космический корабль Cargo Dragon в воскресенье состыкуется с МКС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX, запущенный накануне, в воскресенье состыкуется с Международной космической станцией (МКС), сообщает NASA.

Стыковка со станцией намечена на 07:00 по времени Восточного побережья США (14:00 по Москве). Корабль должен будет автономно причалить к переднему стыковочному узлу модуля Harmony американского сегмента станции.

В рамках миссии миссии CRS-34 он доставит на станцию около 2,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Запуск "грузовика" к МКС проводится в рамках контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.

С октября 2012 года по август 2025 года компания SpaceX осуществила 33 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

