Пожар возле АЭС в Абу-Даби возник от удара беспилотника

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Удар беспилотника вызвал пожар рядом с атомной электростанцией "Барака" в Абу-Даби (ОАЭ), сообщило управление по делам СМИ Абу-Даби.

"В воскресенье удар беспилотника вызвал пожар за пределами атомной электростанции "Барака" в Абу-Даби. Инцидент не повлиял на радиационную безопасность или основные операции объекта", - говорится в опубликованном сообщении.

В заявлении отмечается, что пожар возник в электрогенераторе, расположенном за пределами внутреннего периметра безопасности станции в регионе Аль-Дафра, после того как он был атакован беспилотником.

О пострадавших не сообщается.

АЭС "Барака" - первая атомная электростанция в арабском мире и единственная в стране, обеспечивает около 25% электроэнергии ОАЭ и считается одним из наиболее стратегически важных энергетических объектов в Персидском заливе.

Абу-Даби ОАЭ АЭС "Барака" Аль-Дафра
