"Евровидение-2026" выиграла представительница Болгарии

Фото: Ian West/PA Images via Getty Images

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Победителем международного песенного конкурса "Евровидение" стала представляющая Болгарию певица Дарина Йотова (DARA). Финал юбилейного, 70-го конкурса прошел в субботу на стадионе "Винер-Штадтхалле" в Вене.

Согласно голосованию жюри и зрителей, DARA набрала 516 баллов в финале конкурса. Второе место занял представитель Израиля Ноам Беттан (343 балла).

Третье место по итогам голосования досталось Александре Капитенеску (296 баллов)

Австрия принимала конкурс в третий раз. В 2026 году право на проведение "Евровидения" она получила после победы певца JJ с песней "Wasted Love" на конкурсе 2025 года.

"Евровидение" проходит с 1956 года. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия. Россия в "Евровидении" не участвует с 2022 года.

