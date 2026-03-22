Глава Минфина США заявил о достаточности средств для продолжения ударов по Ирану

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Администрация США располагает достаточными средствами для финансирования дальнейших боевых действий против Ирана, заявил в воскресенье глава американского Минфина Скотт Бессент.

"У нас есть достаточно денег, чтобы финансировать эту войну", - сказал он в интервью NBC.

Бессент заверил, что администрация США не рассматривает возможность повышения налогов для получения дополнительных средств для вооруженных сил.

Ранее СМИ сообщали, что Белый дом надеется получить от Конгресса дополнительно $200 млрд на финансирование операций против Ирана. Демократы и некоторые республиканцы настороженно отнеслись к такой просьбе.