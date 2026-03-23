Более 2 тыс. человек на Гавайях остались без электричества после сильного наводнения

Более 2 тыс. человек на Гавайях остались без электричества после сильного наводнения
Волонтеры выносят обломки из дома, пострадавшего от наводнения в Халейве, Гавайи
Фото: Stephen Lam/San Francisco Chronicle via Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Более 2 тыс. жителей Гавайев остались без электроснабжения после сильнейшего за последние 20 лет наводнения, вызванного проливными дождями, сообщает Associated Press.

По данным властей, ливни обрушились на почву, уже насыщенную влагой после зимнего шторма неделей ранее. Потоки воды сносили дома и автомобили. Общий ущерб, по оценке властей, может превысить $1 млрд, включая повреждения дорог, аэропортов, школ и больниц.

Наводнение привело к объявлению эвакуации для 5,5 тыс. человек к северу от Гонолулу, однако позднее распоряжение было отменено. Спасатели эвакуировали более 200 человек из районов, где уровень воды стремительно повышался. Сообщений о погибших не поступало.

Компания Hawaiian Electric сообщила, что к воскресенью восстановила подачу электричества примерно 1,2 тыс. потребителей в районе Вайалуи на северном побережье Оаху. Электроснабжение было отключено заранее из-за угрозы затопления. Ожидается, что ещё около 2 тыс. абонентов получат электричество в течение суток. На Мауи без света остаются около 100 человек, на острове Гавайи крупные аварии устранены.

Новости по теме

Более 2 тыс. человек на Гавайях остались без электричества после сильного наводнения

 Более 2 тыс. человек на Гавайях остались без электричества после сильного наводнения

JP сообщила о планах США по наземной операции на острове Харк

 JP сообщила о планах США по наземной операции на острове Харк

Глава Минфина США заявил о достаточности средств для продолжения ударов по Ирану

 Глава Минфина США заявил о достаточности средств для продолжения ударов по Ирану

NASA сообщило о неполадках на российском корабле "Прогресс"

КСИР обещал полностью перекрыть Ормузский пролив в случае ударов США по электростанциям

Католикос-патриарх Грузии Илиа II похоронен в Сионском соборе в Тбилиси

Иран предупредил США об ответных мерах в случае ударов по его электростанциям

 Иран предупредил США об ответных мерах в случае ударов по его электростанциям

Саудовские военные сообщили о перехвате ракеты и нескольких дронов из Ирана

Британия разместила в Аравийском море атомную подлодку с крылатыми ракетами

Вселенский патриарх Варфоломей принял участие в обряде отпевания Илии II в Тбилиси

 Вселенский патриарх Варфоломей принял участие в обряде отпевания Илии II в Тбилиси
