Фондовые индексы Европы снизились в пятницу и по итогам недели

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы снизились в пятницу и завершили в минусе третью неделю подряд.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 упал на 1,78% - до 573,28 пункта. С начала недели он опустился на 3,8% и обновил минимум с ноября прошлого года.

Британский FTSE 100 потерял 1,44%, германский DAX - 2,01%, французский CAC 40 - 1,82%, итальянский FTSE MIB - 1,97%, испанский IBEX 35 - 1,14%.

Трейдеры продолжали оценивать итоги заседаний Европейского центрального банка и Банка Англии, которые прошли в четверг, а также высказывания представителей их руководства и аналитиков.

Так, глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что ЕЦБ, возможно, придется рассмотреть повышение ключевых процентных ставок уже в апреле, если ценовое давление, вызванное войной на Ближнем Востоке, усилится.

Руководитель ЦБ Ирландии Габриэль Маклуф также не стал исключать апрельского повышения ставок и добавил, что понимает, почему рынок ожидает двух подъемов в текущем году. "Если факты укажут на необходимость действовать, мы будем действовать", - сказал он.

Аналитики Goldman Sachs и Morgan Stanley больше не прогнозируют изменения ставки Банком Англии в 2026 году, хотя ранее они предполагали, что в этом году будут два понижения. Эксперты JPMorgan теперь ожидают, что регулятор повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов в апреле и июле.

Также экономисты поменяли свои прогнозы, которые прежде предусматривали сохранение ставок ЕЦБ на прежнем уровне до конца года. Barclays и JPMorgan ждут повышения ставок в апреле, а затем в июне и июле. Эксперты Morgan Stanley и Deutsche Bank считают, что первый подъем ставок на 25 б.п. состоится в июне, второй - в сентябре.

Самый резкий рост в сводном европейском фондовом индексе продемонстрировал германский производитель упаковки Gerresheimer - акции компании подскочили почти на 22% на сообщениях СМИ, что американская Silgan Holdings заинтересована в её покупке.

Лидером падения стали бумаги германской ИТ-компании Bechtle, рухнувшие на 14% из-за слабой отчетности за четвертый квартал 2025 года.

Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, рассматривает возможность выделения бизнеса по производству продуктов питания и объединения его с американским производителем специй и приправ McCormick. Котировки акций Unilever снизились на 0,6%.

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis заключила сделку о приобретении прав на экспериментальный препарат от рака молочной железы у американской Synnovation Therapeutics за сумму до $3 млрд. Бумаги Novartis подешевели на 1,1%.

Цена акций германского чипмейкера Infineon Technologies выросла на 1,5% после того, как аналитики JPMorgan улучшили рекомендацию для них до "выше рынка" с "нейтрально".

Между тем бумаги ведущих нефтегазовых компаний Европы подешевели: BP Plc - на 3,6%, Equinor - на 0,9%, Shell - на 0,8%, TotalEnergies - на 2,1%.

В составе германского индекса DAX лучший рост показали акции производителя стройматериалов Heidelberg Materials - на 3,2%, тогда как рыночная стоимость E.ON упала на 4,2%, SAP - на 3,9%, Zalando - на 3,5%, Siemens Energy - на 3,4%.

Лидерами падения во французском CAC 40 стали акции Hermes (-4,9%) и Societe Generale (-4,2%). Подъем котировок зафиксировали только четыре компании - Renault, L'Oreal, Kering и Accor, причем только акции Renault подорожали более чем на 1%.