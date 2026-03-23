Мэром Парижа избрали социалиста Грегуара

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Кандидат от коалиции левых партий Франции Эммануэль Грегуар одержал победу на выборах мэра Парижа, сообщает в понедельник газета Le Figaro

По итогам выборов Грегуар получил 50,52% голосов.

Его основной соперник, экс-министр культуры Рашида Дати, представляющая правые силы, финишировала второй, набрав 41,52%. Третье место заняла кандидат от ультралевой партии "Непокоренная Франция" София Шикиру - она получила около 8% голосов.

Грегуару 48 лет. Он занимал пост заместителя мэра Парижа Анны Идальго в 2018-2024 гг.