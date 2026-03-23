Главы "Росатома" и МАГАТЭ обсудили обстановку на АЭС "Бушер"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после недавних сообщений об ударах в районе АЭС "Бушер" в Иране обсудил обстановку на станции по телефону с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, сообщили в МАГАТЭ.

"После недавних вызывающих беспокойство сообщений о военной активности рядом с АЭС "Бушер" в Иране, глава МАГАТЭ Гросси сегодня поговорил по телефону с главой "Росатома" Лихачевым и получил от него последнюю информацию", - говорится в сообщении.

Гросси напомнил, что "никакие военные действия не должны создавать угрозу физической целостности и безопасности АЭС и работающему на них персоналу".

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Иран Бушер Росатом Алексей Лихачев
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });