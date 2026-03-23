Глава "Росатома" назвал ситуацию на АЭС "Бушер" в Иране сложной, но управляемой

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ситуация на АЭС "Бушер" в Иране остается управляемой, несмотря на обстоятельства, следующий этап эвакуации сотрудников "Росатома" пройдет на этой неделе, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"На "Бушере" ситуация напряженная, но под контролем. Cегодня с самого утра мы провели телефонные переговоры с гендиректором МАГАТЭ Гросси. Доложили ему о сложной, но управляемой ситуации на "Бушере", - сказал Лихачев в понедельник в интервью "России-24" (ВГТРК).

"Доложили также о том, что готовим несколько волн эвакуации - ближайшая начнется уже на этой неделе. Планируем оставить буквально несколько десятков человек на площадке для присмотра и для сохранности оборудования", - отметил он.

Как сообщалось гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел в понедельник телефонный разговор с Лихачевым. Стороны обсудили военную активность рядом с АЭС "Бушер" в Иране.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });