Глава "Росатома" назвал ситуацию на АЭС "Бушер" в Иране сложной, но управляемой

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ситуация на АЭС "Бушер" в Иране остается управляемой, несмотря на обстоятельства, следующий этап эвакуации сотрудников "Росатома" пройдет на этой неделе, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"На "Бушере" ситуация напряженная, но под контролем. Cегодня с самого утра мы провели телефонные переговоры с гендиректором МАГАТЭ Гросси. Доложили ему о сложной, но управляемой ситуации на "Бушере", - сказал Лихачев в понедельник в интервью "России-24" (ВГТРК).

"Доложили также о том, что готовим несколько волн эвакуации - ближайшая начнется уже на этой неделе. Планируем оставить буквально несколько десятков человек на площадке для присмотра и для сохранности оборудования", - отметил он.

Как сообщалось гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел в понедельник телефонный разговор с Лихачевым. Стороны обсудили военную активность рядом с АЭС "Бушер" в Иране.