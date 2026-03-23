Россия считает неприемлемыми действия Запада по остановке судов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Россия рассматривает практики стран Запада по остановке судов как неприемлемые и будет использовать имеющиеся у нее средства для обеспечения свободы судоходства, заявил российский МИД.

"Российская сторона рассматривает эти практики стран ЕС как неприемлемые, недопустимые, грубо нарушающие букву и дух Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, и будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении политические, правовые и иные инструменты для обеспечения уважения принципа свободы судоходства, - говорится в заявлении. - Ситуация, складывающаяся в Мировом океане в последнее время, становится абсолютно неприемлемой".

"Европейские государства, такие как Франция, Швеция и Финляндия, безнаказанно останавливают и препровождают в свои порты неугодные им суда, обвиняя их в нарушении каких-то "международных" санкций. Предлог - необходимость соблюдения введенных Евросоюзом противоправных ограничений. Ради достижения цели лишения России доходов от международной торговли в Евросоюзе изобрели определение "теневой флот", которого не существует в международном морском праве и под прикрытием которого осуществляется разбой на морских коммуникациях", - подчеркивается в заявлении.

Как отметили на Смоленской площади, "Запад пытается объяснить свои действия тем, что суда без флага якобы не могут пользоваться свободой судоходства и должны быть задержаны", при этом если перевозимая нефть предназначена для европейцев, то "на чем бы она ни перевозилась, оснований задерживать такие суда европейские власти не найдут".

"Те, кто нацелен превратить Балтийское море, а также другие акватории во "внутренние воды" НАТО и ЕС должны понимать, что случаи разбоя и беспредела не останутся без реакции с нашей стороны с использованием всех необходимых средств", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Уверены в том, что мировое большинство сознает все угрозы и риски, связанные с попытками стран Запада превратить морские просторы в зону конфронтации, добиться единоличного контроля над морскими коммуникациями и лишить страны мира источников развития", - подчеркнули в МИД.